Посол Великобритании ознакомился с работами по разминированию в Тертере (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп ознакомился с работами по разминированию в Тертерском районе.

Как передает в среду Trend, об этом дипломат написал в Twitter.

"Я совершил поездку в Тертер, чтобы ознакомиться с поддержкой, которую британская компания RPS оказывает Агентству Азербайджана по разминированию в работах по очистке территорий от мин. Для меня было честью встретиться с отважными азербайджанскими саперами", - говорится в публикации.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)