Ситуация на Южном Кавказе остается хрупкой - председатель ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - Ситуация на Южном Кавказе остается хрупкой.

Как передает в пятницу Trend, об этом на пресс-конференции по итогам встречи СМИД ОБСЕ сказала действующий председатель ОБСЕ Анн Линде.

"Недавние столкновения на госгранице Азербайджана и Армении свидетельствуют, что ситуация в регионе остается хрупкой. Сторонам необходимо работать над этим", - сказала она.