Армения ответит за преступления против Азербайджана - сегодня в Гааге пройдут слушания

БАКУ /Trend/ - Сегодня Международный суд ООН в Гааге огласит временное решение о принятии неотложных мер против Армении на основании иска Азербайджана.

Как сообщает Trend, Азербайджан подал иск против Армении в Международный суд ООН за нарушение Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Армения совершала и продолжает совершать серию дискриминационных действий против азербайджанцев из-за их национального или этнического происхождения. Как прямыми, так и косвенными средствами Армения продолжает проводить свою политику этнической чистки и разжигает ненависть, насилие на этнической почве в отношении азербайджанцев, используя язык ненависти и распространяя расистскую пропаганду, в том числе на самом высоком, правительственном уровне. Во время боевых действий осенью 2020 года азербайджанцы вновь стали объектом жестокого обращения Армении на почве этнической ненависти. Проведя политику этнической и культурной чистки, разжигая ненависть к азербайджанцам, Армения систематически нарушает их права и свободы, а также права Азербайджана в ущерб Конвенции.

Цель и следствие политики и практики Армении по дискриминации азербайджанцев - ущемление их прав и основных свобод в нарушение статей 2, 3, 4. 5, 6 и 7 Конвенции.

Азербайджан просит Международный суд ООН привлечь Армению к ответственности за нарушение Конвенции и возместить нанесенный тем самым ущерб Азербайджану и его народу.