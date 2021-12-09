"Саммит за демократию" в США - бесполезный диалог, не имеющий ничего общего с демократией - АНАЛИЗ

БАКУ/Trend/ - В США 9-10 декабря 2021 года пройдет "Саммит за демократию", на который приглашены 109 стран. При ознакомлении со списком приглашенных возникает вопрос, по каким критериям они были выбраны. Список не включает Турцию и другие тюркоязычные государства, подавляющее большинство мусульманских стран, а также Китай и Россию. Тот факт, что США не приглашали глобальные и региональные центры силы, конкурирующие с Соединенными Штатами, на "Саммит за демократию", является доказательством того, что Штаты используют фактор демократии в своих собственных политических целях. В то время как ряд стран, достойных приглашения, остался в стороне от участия в этом мероприятии, на него приглашены некоторые государства, часто упоминаемые в связи со случаями антидемократических проявлений.

Как сказал Trend главный редактор журнала "Национальная оборона", российский военный эксперт Игорь Коротченко, то, что на саммит не были приглашены Россия, Китай, Азербайджан и ряд других стран, говорит о том, что во главе этих государств стоят сильные, самодостаточные лидеры, которые не допускают иностранного вмешательства в дела государств, которые они возглавляют.

Коротченко заявил, что "Саммит за демократию", а точнее так называемый саммит за так называемую демократию, – это антироссийское мероприятие, которое проводится под патронажем США.

Он отметил, что из постсоветских стран туда приглашены государства, где, мягко говоря, нормы демократии не просто не соблюдаются, а подавляются.

"Наглядным примером является приглашение Армении принять участие в саммите. Что касается демократии в Армении, год назад мы наблюдали линчевание толпой в Ереване третьего лица в тогдашней политической иерархии Армении – спикера парламента Арарата Мирзояна, которого толпа вытащила из автомобильного кортежа и ногами забила до полусмерти. Видимо, вот эти стандарты демократии сегодня позволяют приглашать Армению и участвовать в этом саммите", - сказал он.

Говоря о недавних событиях, Коротченко также напомнил о регулярных драках среди депутатов парламента Армении, при которых широко распространена практика кидания в голову друг другу стеклянных бутылок с минеральной водой или удары ногами по оппонентам.

"Как страну, где премьер-министр прятался от толпы в подземном бункере под зданием министерства обороны, можно приглашать на подобный саммит? Но приглашают… Так как в Ереване самое большое посольство США, в Ереване действуют некоммерческие организации, спонсируемые Госдепартаментом и многочисленными американскими фондами. Пашинян и его команда - представленники Сороса. Поэтому ничего случайного здесь нет, и это наглядно демонстрирует цинизм Вашингтона, который старательно вешает ярлыки на целый ряд государств, при этом у своих сателлитов упорно не замечает те проблемы с демократией, которые там имеются", - подчеркнул он.

Игорь Коротченко отметил, что США четко разделили мир на "своих" и "чужих".

"Свои - это в основном прихвостни, те, кто готов выполнять любые указания Вашингтона. Конечно, в свете всего происходящего особенно изумляет поведение Армении, ведь она страна-участник ОДКБ, у нее союзнические отношения с Россией. На этом фоне Армения принимает участие в фактически антироссийском мероприятии. Полагаю, что в российском МИДе, в Кремле учтут, в том числе и подобного рода поведение Пашиняна в практических выводах и оценках, которые последуют после этого", - заключил Коротченко.

Бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза считает, что созвать "Саммит за демократию" в США - не хорошая идея, потому что для этого правительству США необходимо решить, какие демократии являются хорошими, а какие плохими, которые не заслуживают приглашения.

"Более того, учитывая угрозы, стоящие перед демократией в США, в первую очередь восстания, беспорядки в Капитолии 8 января, можно утверждать, что США не пользуются большим авторитетом как лидер демократии. Фактически одна из двух основных политических партий в США ложно утверждает, что последние выборы были украдены у Дональда Трампа, хотя совершенно очевидно, что это не так. Трудно поверить утверждениям США о том, что они являются мировым лидером в области демократии, когда страна сталкивается с таким серьезным вызовом в своей собственной демократической системе. Сейчас не самое подходящее время для США с точки зрения их репутации проводить саммит за демократию", - отметил он.

Если посмотреть на список стран, приглашенных и не приглашенных на "Саммит за демократию" в США, становится ясно, что он составлен с точки зрения глобальных, геополитических интересов США. Бросается в глаза именно этот момент: большинство стран в списке - те, кто в будущем может быть использован в борьбе с такими гигантами, как Россия и Китай. Это означает, что США, чтобы определить свою новую стратегию, проводят подобные различия между государствами и несправедливо делят их на два лагеря. В целом, стремление с помощью подобных форумов разделить страны на "хорошие" и "плохие", достичь политических целей путем дискриминации недопустимо. К тому же обсуждения на виртуальном саммите не являются реальным диалогом и не повлияют на решение социально-экономических проблем, стоящих перед странами.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)