Парламент Азербайджана принял изменения в закон "О паспортах"

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана утвердил изменения в закон "О паспортах".

Как сообщает в понедельник Trend, изменения в данный закон, подразумевающие расширение перечня лиц, которым будут выдаваться дипломатические паспорта, были обсуждены сегодня на пленарном заседании парламента.

Так, одно из изменений предусматривает получение дипломатических паспортов Первым вице-президентом и вице-президентами Азербайджана от МИД страны в срок не позднее 15 дней с начала выполнения ими своих обязанностей. В соответствии с другим изменением дипломатические паспорта Первому вице-президенту и вице-президентам Азербайджана будут выдаваться пожизненно.

После обсуждений изменения в закон были вынесены на голосование и приняты.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)