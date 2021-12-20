Двое азербайджанских военнослужащих возвращены обратно - координатор Информационного центра

Политика 20 декабря 2021 22:02 (UTC+04:00)
Двое азербайджанских военнослужащих возвращены обратно - координатор Информационного центра

БАКУ /Trend/ - Двое азербайджанских военнослужащих, заблудившихся и перешедших на армянскую сторону 18 декабря, были возвращены обратно.

Об этом сказал в понедельник Trend координатор Информационного центра по азербайджанским пленным и заложникам Ахмед Шахидов.

По его словам, военнослужащие были переданы азербайджанской стороне сегодня.

Отметим, что 19 декабря задержанные в Азербайджане 10 армянских военнослужащих были переданы армянской стороне.

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