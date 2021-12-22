Глава МИД Ирана отбыл с визитом в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с министром иностранных дел Ирана Хусейном Амиром Абдоллахианом утром 22 декабря отбыла в Азербайджан.

Как передает в среду Trend, об этом сообщил пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде.

По его словам, в рамках визита иранского министра состоятся переговоры с официальными лицами Азербайджана.

"Стороны обсудят перспективы развития отношений Азербайджана и Ирана, а также региональные процессы", - сказал Хатибзаде.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)