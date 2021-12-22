Есть много идей для развития сотрудничества между Ираном и Азербайджаном – глава МИД

БАКУ /Trend/ - Есть много идей для развития сотрудничества между Ираном и Азербайджаном.

Как передает в среду Trend, об этом сказал в аэропорту журналистам прибывший с визитом в Азербайджан министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдуллахиан.

«Отрадно, что отношения между Ираном и Азербайджаном развиваются по восходящей. За прошедшие три месяца я провел три встречи со своим азербайджанским коллегой. Мы достигли договоренности в рамках форматов по развитию сотрудничества. На встречах, которые будут проведены во время визита, эта работа будет завершена. Между двумя странами будут реализованы многочисленные визиты делегаций в сферах экономики, торговли и культуры», - сказал глава МИД Ирана.

Он отметил, что в рамках визита состоятся встречи с высокопоставленными официальными лицами Азербайджана.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Кямаля Сеидова)