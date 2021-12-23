Азербайджан и Босния и Герцеговина будут сотрудничать в сфере разминирования

БАКУ /Trend/ - Налажены контакты между Агентством Азербайджана по разминированию и соответствующей структурой Боснии и Герцеговины, которые будут сотрудничать в этой сфере.

Об этом сказал в четверг министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович в Баку, сообщает Trend.

По его словам, до и во время войны Босния и Герцеговина однозначно поддержала позицию Азербайджана, базирующуюся на международном праве.

«Благодарю за это министра. Я проинформировал своего коллегу о нынешней ситуации, шагах, которые Азербайджан предпринимает в постконфликтный период, встречах, прошедших в последние недели в Сочи и Брюсселе, их итогах. Босния и Герцеговина испытала всю боль войны и понимает нас. Ее парламент принял резолюцию о Ходжалинском геноциде, решительно осудив его», - подчеркнул Байрамов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)