Азербайджанская армия еще больше укрепляется и модернизируется

БАКУ /Trend/ - 24 декабря Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их сын Гейдар Алиев посетили поселок Гадрут Ходжавендского района, где приняли участие в открытии воинской части.

Во время церемонии открытия глава государства отметил, что в этой воинской части в Гадруте находятся представители новой воинской части и силы коммандо. Создание бригады коммандо - новшество для Азербайджана. В Азербайджане планируется создание множества бригад коммандо.

Как сказал Trend турецкий военно-политический эксперт Абдуллах Агар, коммандо - одна из самых важных фигур в современной военной сфере.

По его словам, одним из величайших уроков, извлеченных во время Второй карабахской войны, была операция в горах и подразделения, которые должны были выполнить эту операцию.

"Многие регионы Азербайджана, в частности, Карабах, являются горными. В этих горных районах нужны подразделения, которые будут создавать препятствия и вести борьбу в случае необходимости. По этой причине была создана бригада коммандо. Они должны показать высокий интеллект, дух, физические способности и отвагу, а также уметь пользоваться современными технологиями", - отметил Агар.

Эксперт сказал, что Гадрут в этом плане является особой территорией. Потому что это значимый район из-за своей демографической и топографической структуры, и одна из самых важных побед в войне была одержана в Гадруте.

"Гадрут окружен горами и поэтому является одним из самых важных мест в Карабахе. По всем этим причинам наличие бригад коммандо - это очень верное, значимое и важное достижение. Создание бригады коммандос - важный шаг в достижении желаемого успеха в любом возможном бою", - подчеркнул он.

Военно-политический обозреватель Рамил Мамедли сказал Trend, что созданные силы коммандо представляют собой подразделения высокой боевой готовности, предназначенные для выполнения особых задач.

"Планируется увеличение количества воинских частей коммандо. Они предназначены для выполнения различных боевых задач. Это событие можно назвать новым этапом в строительстве азербайджанской армии. Несмотря на окончание войны, азербайджанская армия еще больше укрепляется и модернизируется под руководством Верховного главнокомандующего", - отметил Мамедли.

Эксперт сказал, что Вторая карабахская война показала, что уже ведутся новые современные войны.

"И в этих войнах незаменима роль мобильных групп, то есть подразделений специального назначения, особенно в горных районах, эти подразделения могут сказать свое слово. Открытие воинской части коммандо в Гадруте стало четким месседжем для сторонников реваншистских идей в Армении", - добавил эксперт.

(Автор: Хумай Агаджанова. Редактор: Эльдар Пашаев)