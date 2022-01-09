Политологи и эксперты считают ввод сил ОДКБ в Казахстан незаконным

Политика 9 января 2022 00:34 (UTC+04:00)
Политологи и эксперты считают ввод сил ОДКБ в Казахстан незаконным

БАКУ /Trend/ - В Казахстане 2 января жители вышли на улицы в знак протеста против повышения вдвое цены на сжиженный природный газ. Протесты начались сначала в Мангистауской области на западе страны, а затем и в других городах. В результате правительство снизило цену, однако ожидаемого результата это не принесло.

В связи с дальнейшим обострением ситуации на всей территории страны был введен режим чрезвычайного положения (ЧП). Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о начале антитеррористических операций на фоне продолжающихся беспорядков. Режим ЧП, который продлится до 19 января, предусматривает введение комендантского часа с 23:00 до 07:00, ограничение свободы передвижения и т.д.

5 января глава Казахстана отправил правительство в отставку. Также был отстранен с поста председателя Совета безопасности первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

На основе обращения Касым-Жомарта Токаева в Казахстан под предлогом содействия восстановлению правопорядка и защиты стратегических объектов в стране прибыли подразделения контингента миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В состав направленных в Казахстан миротворческих сил входят более 4 тысяч военнослужащих из России, Беларуси, Таджикистана и Армении.

Это решение вызвало дискуссии даже в самих странах-членах ОДКБ. Подчеркивалось, что контингент ОДКБ вошел в Казахстан на незаконных основаниях, это противоречит уставу ОДКБ, что вызывает вопросы.

Комментируя для Trend данный вопрос, политолог Турал Исмайлов отметил, что один из пунктов устава ОДКБ предусматривает оказание помощи государствам-членам ОДКБ другими членами организации в случае какого-либо внешнего военного вмешательства.

"Однако в случае Казахстана этого нет и ввод крупного контингента ОДКБ в Казахстан на основании обращения главы страны Касым-Жомарта Токаева на фоне этого вызывает серьезную реакцию на международной арене. В целом события в Казахстане требуют хладнокровного подхода. Как может быть, что за короткий промежуток времени в такой социально стабильной стране, как Казахстан, с большой территорией, но относительно небольшой численностью населения силы безопасности не смогли предотвратить появление террористов на локальных акциях протестах?" - сказал Исмайлов.

Он отметил, что Казахстан является одной из стран с достаточно сильной экономической и политической базой.

"Считаю, что этот вопрос можно было решить без обращения к ОДКБ и ввода ее сил в страну. В любом случае действия контингента ОДКБ в Казахстане находятся в центре пристального внимания. Если в отношении людей будет проявляться особая жестокость, то это будет ассоциироваться с вхождением бандитских групп армии СССР в Баку 20 января 1990 года. В целом же после установления общественно-политической стабильности в Казахстане миротворцы ОДКБ должны покинуть страну, и тогда в этом контексте возникает второй вопрос: когда именно это произойдет", - сказал Исмайлов.

Главный редактор газеты "Bakı xəbər", политический эксперт Айдын Гулиев в беседе с Trend отметил, что в то время как события в Казахстане должны восприниматься как внутреннее дело этой страны, решение о вмешательстве ОДКБ ведет к последствиям, противоречащим принципам суверенитета Казахстана.

"События в Казахстане, несомненно, имеют внутренние социально-экономические и политические причины, и этот фактор сыграл определенную роль в возникновении внутренней напряженности. Также известно, что поскольку Казахстан занимает очень важное геополитическое положение и имеет значительные ресурсы, здесь проявилось столкновение интересов различных мировых сил. Хотя определенные мировые силы имеют намерения воспользоваться происходящими в этой стране процессами, это ни в коей мере не должно являться основанием для руководства ОДКБ размещать военные силы в суверенной стране. Есть серьезные подозрения, что военно-политические модераторы ОДКБ злоупотребили или даже в предвзятой форме применили принципы устава организации в отношении Казахстана. Примечателен и тот момент, что решение о вводе военных сил ОДКБ в суверенный Казахстан было принято в период председательства Армении в Совете безопасности этой организации. Такое решение Армении, потерпевшей тяжелое поражение от Азербайджана в войне, во время которой всего год назад и Казахстан выразил активную политическую поддержку, говорит о вероятности того, что ОДКБ стала инструментом мести в отношении тюркского государства. Если говорить конкретнее, руководство Армении, похоже, мстит Казахстану, повлияв на принятие такого решения", - сказал Гулиев.

По его словам, грубое военное вмешательство ОДКБ нанесло серьезный удар по международному престижу Казахстана, значительно возросшему за последние годы.

"ОДКБ, вместо военного вмешательства, должна была занять позицию наблюдателя до реализации мирного диалога между протестующими и властями Казахстана. Впервые в своей истории ОДКБ сослалась, притом в неверной форме, на статью 4 собственного устава. Ввод сил в Казахстан останется в истории ОДКБ шагом, за который ей придется нести самую тяжелую ответственность. За последний год мы стали очевидцами того, что Армения впервые попыталась превратить ОДКБ в инструмент мести и наказания в отношении Азербайджана, но эта попытка закончилась полным провалом. Проведение политики превращения ОДКБ в карательный механизм против участников самой же организации пришлось именно на период председательства Армении, и мишенью был выбран Казахстан. В действительности военное вмешательство в Казахстан свело к нулю авторитет и самой ОДКБ. Неверное решение ОДКБ по Казахстану создает опасный прецедент на постсоветском пространстве. Очередной шаг ОДКБ на постсоветском пространстве может привести к разрушительным для ее собственных перспектив процессам", - подытожил Айдын Гулиев.

Политолог Ильяс Гусейнов сказал Trend в свою очередь, что ввод войск ОДКБ в Казахстан является незаконным.

"Согласно уставу организации, государства-участники объединяются на военно-политической платформе только для защиты от внешних воздействий, оккупации. Однако глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев пошел на этот шаг из-за неуправляемой ситуации в стране. При этом интересно, что премьер-министр Армении, выполняющей функции председателя ОДКБ, спешно провел специальное совещание для принятия такого решения. Считаю, что решение Никола Пашиняна служит подрыву международного авторитета ОДКБ", - сказал Гусейнов.

По его словам, между нынешними процессами в Казахстане и событиями, происходившими в Азербайджане 20 января 1990 года, наблюдаются определенные схожие моменты.

“Выбор Алматы в качестве центра событий неслучаен. Потому что он считается культурной столицей Казахстана. С другой стороны, скопление здесь культурной элиты свидетельствует о том, что элементы социального недовольства были заранее разработаны и выдвинуты политтехнологами. Думаю, что эти события скоро завершатся, казахстанская государственность выйдет из кризиса и вступит в период развития", - добавил Гусейнов.

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