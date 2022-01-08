В Азербайджане утверждены изменения в закон "О разведывательной и контрразведывательной деятельности"

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении Закона Азербайджанской Республики от 20 декабря 2021 года № 434-VIQD "О внесении изменений в "Закон Азербайджанской Республики о разведывательной и контрразведывательной деятельности" и о внесении изменений в Указ Президента Азербайджана от 3 августа 2004 года №104 "О применении Закона Азербайджанской Республики "О разведывательной и контрразведывательной деятельности".

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