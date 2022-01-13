В Азербайджане Центр конного туризма и национальных конных игр передан в подчинение Госпогранслужбы

БАКУ /Trend/ - Республиканский центр конного туризма и национальных конных игр при министерстве культуры Азербайджана вместе со штатными единицами и оборудованием передан в подчинение Государственной пограничной службы.

Как сообщает в четверг Trend, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Али Асадов.

Также распоряжением предусмотрено внесение изменений в Список учреждений, находящихся в подчинении министерства культуры, но не входящих в его состав, утвержденный решением номер 196 Кабинета министров 17 июня 2014 года.