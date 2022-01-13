В Азербайджане Центр конного туризма и национальных конных игр передан в подчинение Госпогранслужбы
БАКУ /Trend/ - Республиканский центр конного туризма и национальных конных игр при министерстве культуры Азербайджана вместе со штатными единицами и оборудованием передан в подчинение Государственной пограничной службы.
Как сообщает в четверг Trend, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Али Асадов.
Также распоряжением предусмотрено внесение изменений в Список учреждений, находящихся в подчинении министерства культуры, но не входящих в его состав, утвержденный решением номер 196 Кабинета министров 17 июня 2014 года.
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