В Азербайджане Центр конного туризма и национальных конных игр передан в подчинение Госпогранслужбы

Политика 13 января 2022 17:51 (UTC+04:00)
В Азербайджане Центр конного туризма и национальных конных игр передан в подчинение Госпогранслужбы

БАКУ /Trend/ - Республиканский центр конного туризма и национальных конных игр при министерстве культуры Азербайджана вместе со штатными единицами и оборудованием передан в подчинение Государственной пограничной службы.

Как сообщает в четверг Trend, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Али Асадов.

Также распоряжением предусмотрено внесение изменений в Список учреждений, находящихся в подчинении министерства культуры, но не входящих в его состав, утвержденный решением номер 196 Кабинета министров 17 июня 2014 года.

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