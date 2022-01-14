Анкара и Баку продолжат сотрудничать во всех сферах - Администрация Президента Турции
БАКУ /Trend/ - Турция и Азербайджан продолжат сотрудничать во всех сферах.
Как передает Trend, об этом сообщили TurkicWorld в Администрации Президента Турции в связи с 30-й годовщиной восстановления дипломатических отношений с Азербайджаном.
«Сегодня отношения Турции и Азербайджана находятся на самом высоком уровне, и они будут развиваться и впредь», - сказали в администрации.
В администрации отметили, что совместные усилия Баку и Анкары способствуют процветанию всех народов, проживающих в регионе.
«Турция будет и впредь поддерживать братский Азербайджан. Азербайджанский народ поддерживал Турцию в самые трудные дни», - подчеркнули в администрации.
Отметим, что сегодня отмечается 30-я годовщина со дня восстановления дипломатических отношений между Азербайджаном и Турцией.