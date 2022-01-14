По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Геранбое построено новое здание школы (ФОТО) (Версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 13 января 2022, в 19:32)

БАКУ /Trend/ - Сдано в эксплуатацию новое здание Геранбойской городской полной средней школы №1. Школа была построена в 1937 году, в ней имелось 40 классных комнат. В связи с тем, что за прошедший период здание школы физически устарело и пришло в непригодное состояние, по инициативе Фонда Гейдара Алиева в рамках проекта «Обновляющемуся Азербайджану - новую школу» было построено новое здание на 700 ученических мест.

Как сообщает Trend, трехэтажное здание школы оснащено необходимой мебелью и оборудованием, предметные классы и лаборатории обеспечены наглядными пособиями.

Мохтарам Мамедова, работающая в школе с 1977 года, сказала, что прежнее здание было непригодно для обучения и это отрицательно сказывалось на учебе учащихся.

«Но сегодня по инициативе Фонда Гейдара Алиева здание нашей школы реконструировано и сдано в эксплуатацию по современным стандартам. Благодарим за это Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиеву. Мы обещаем сделать все возможное, чтобы школьники получали качественное образование и росли в патриотическом духе», - сказала она.

В здании школы имеются учебные классы, лаборатории физики, химии, биологии, информатики, военно-учебный и медицинский кабинеты, кабинеты трудовой подготовки для девочек и мальчиков, библиотека, столовая, актовый зал и спортивный зал.

Во дворе проведены работы по благоустройству и озеленению.

Айлин Новрузлу, первоклассница, является одной из учениц, обучающихся в таком капитально отремонтированном здании школы. Она, как и другие ученики, пришла на открытие здания школы вместе с родителями в этот счастливый день.

"Мы очень счастливы. Мы будем учиться в родной школе. Обещаю, что отныне я буду учиться еще лучше», - сказала Айлин.

Родители также разделили радость учителей и учеников. Они поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиеву, а также всех, кто работал над созданием таких условий для хорошего образования. Родители выразили уверенность в том, что их дети вырастут образованными и достойными своей Родины.