2021 год был успешным с точки зрения усиления социальной защиты граждан Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обеспечение благосостояния граждан всегда было в центре политики Президента Ильхама Алиева, и в этом плане 2021 год был успешным с точки зрения усиления социальной защиты граждан.

Депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Джавид Османов сказал Trend, что 2021 год был успешным для Азербайджана как в плане социальных реформ, так и в других сферах.

«В центре политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, всегда стоял гражданин Азербайджана и его благосостояние. Осуществлены важные меры по усилению социальной защиты граждан, особенно малообеспеченных семей.

Указы и распоряжения, подписанные Президентом в 2021 году, можно считать новым началом и в этой сфере. Только подписанные в декабре 2021 года Президентом Ильхамом Алиевым новые указы и распоряжения открыли новый этап социальных реформ, которые поддерживают благосостояние 2,1 миллиона человек и предусматривают выделение дополнительно 1,5 миллиарда манатов в год.

Минимальная заработная плата была повышена с 250 до 300 манатов. Это повышение охватывает 800 000 работников, включая 400 тысяч из государственного сектора и 400 тысяч из частного. В целом за последние три года минимальная заработная плата увеличилась в 2,3 раза со 130 до 300 манатов. Наряду с этим в 2021 году предприняты важные шаги по увеличению стипендий, пенсий, адресной социальной помощи и других выплат»,- сказал депутат.

Он отметил, что в 2021 году продолжилось повышение пенсий, что является важной составляющей системы социального обеспечения.

«С начала года страховая часть пенсий увеличена индексацией на 11,4%.

По итогам 11 месяцев 2021 года среднемесячный размер пенсий увеличился на 10% до 331 маната, в том числе среднемесячный размер пенсий по старости увеличился на 9% до 358 манатов. В целом за последние три года минимальный размер пенсии увеличился почти в два раза, а среднемесячный размер увеличился на 60%», — добавил Джавид Османов.

Как сообщил Trend депутат Солтан Мамедов, 60-процентный рост расходов на социальное обеспечение, включая пенсии, пособия и адресную социальную помощь в 2018-2021 годах показывает, насколько большое значение азербайджанское государство придает социальной защите населения.

«Тот факт, что расходы госбюджета в этом направлении достигли 6,4 миллиарда манатов, подтверждает, что усиление социальной защиты населения в Азербайджане является одним из приоритетов государственной политики.

Дальнейшее расширение программ социальной защиты и активной занятости в последние годы, а также существенное увеличение пенсий и пособий, социальная защита инвалидов, государственная помощь малообеспеченным семьям, создание прозрачных и оперативных механизмов социального обслуживания показывает, что в стране проводятся последовательные и системные реформы в этой сфере", - подчеркнул Солтан Мамедов.

Он отметил, что забота о семьях шехидов и ветеранов войны в Азербайджане, улучшение их благосостояния является одной из главных целей государства.

"Квартирами и частными домами были обеспечены 12 тысяч семей шехидов и ветеранов войны, 7400 ветеранов войны были обеспечены автомобилями. Согласно распоряжению главы государства от 25 января 2021 года этим категориям лиц в 2021-2025 годах будет предоставлено 11 тысяч квартир или частных домов. Все это достаточно серьезные показатели. Считаю, что эти цифры еще раз подтверждают тезис Президента Ильхама Алиева о том, что в центре политики Азербайджанского государства стоит гражданин Азербайджана", - подытожил депутат.