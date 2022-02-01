Благодаря усилиям Президента Ильхама Алиева термин "Зангезурский коридор" прочно вошел в международный лексикон – народный писатель Натиг Расулзаде

БАКУ/Trend/ - Вице-президент ПЕН-клуба, кавалер ордена "Шохрат", народный писатель Азербайджана Натиг Расулзаде в интервью Trend Life высоко оценил деятельность Президента Азербайджана Ильхама Алиева по восстановлению освобождённых от оккупации территорий, где с каждым днем налаживается жизнь.

"В знаменитом романе Габриэля Маркеса есть замечательная фраза: "Бог есть". И эта фраза как напоминание людям, потерявшим память, чтобы они не потеряли и совесть, ибо Бог есть справедливость. Эту справедливость мы ждали тридцать лет, и, наконец, она восторжествовала, потому что иначе и быть не могло. У нашего народа есть замечательная поговорка: "Sənnən hərəkət – mənnən bərəkət", от тебя - действие, от Аллаха – воздаяние. И следуя этой поговорке, тридцать лет мы не только ждали, мы не сидели сложа руки, мы действовали, испробовав все пути освобождения наших земель", - отметил Натиг Расулзаде.

Известный писатель подчеркнул, что под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева за эти годы была создана мощная профессиональная армия, весь народ сплотился вокруг главы государства в единый кулак, готовый дать отпор врагу.

"И в результате мы отвоевали наши родные, исконно азербайджанские земли, отвоевали родную Шушу – светоч культуры, великой музыки Азербайджана. Теперь стремительными темпами под руководством и личным контролем Президента Азербайджана идет восстановление отвоеванных земель, и все селения и города, можно сказать, начисто стертые с лица земли армянскими вандалами, вскоре будут восстановлены и приобретут еще более цветущий вид, чем прежде, до оккупации", - сказал народный писатель.

Натиг Расулзаде отметил, что дальновидная политика Президента Азербайджана всегда дает свои плоды и высоко оценивается в мире.

"Старая истина, которая однако не утратила своей актуальности, гласит - "Хочешь мира – готовься к войне", тем более, если под боком такие неугомонные соседи, не перестающие, несмотря ни на что, лелеять старую химеру о расширении страны (из которой, кстати, сломя голову бежит население) "от моря до моря". Непонятно, зачем им два моря? Впрочем, есть такая поговорка, если не ошибаюсь, у украинцев: "Дурень думкой богатеет".

Физулинскому и Зангиланскому аэропортам присвоен статус международных, и это очень верный шаг, потому что сюда, в Карабах, в Шушу, Зангилан, Физули (который мы застали неузнаваемым, буквально городом-призраком) и на другие прекрасные земли Азербайджана будут прибывать иностранные туристы, и этот туризм надо поощрять, надо создать все условия, чтобы гости из-за рубежа были восхищены, поражены результатами труда нашего народа-строителя, народа-созидателя", - сказал народный писатель.

Натиг Расулзаде отметил, что трудно переоценить значение Зангезурского коридора, неотъемлемой частью которого является Физулинский международный аэропорт.

"Благодаря усилиям Президента Ильхама Алиева термин «Зангезурский коридор» прочно вошел в международный лексикон, это выражение часто используют иностранные журналисты, политики, дипломаты. Зангезурский коридор обеспечит прямое сообщение с Нахчываном, а также между Китаем и Южной Европой по транспортному коридору Восток-Запад. Это для Азербайджана большой скачок вперед как в политическом, так и экономическом плане.

Я неоднократно говорил, и скажу еще раз: нашему народу, нашей Родине - Азербайджану в новой его истории очень повезло, и повезло не раз. Великий лидер Гейдар Алиев предотвратил скатывание страны в пропасть гражданской войны, он фактически спас Родину от неминуемой беды, когда мы, азербайджанский народ, были на краю этой страшной пропасти.

Вслед за ним великий подвиг совершил наш Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев – он во главе нашей доблестной армии вернул нам родные, исконно азербайджанские земли, прогнал врага с наших земель, которые для всех азербайджанцев священны, а не только пространство для проживания, как для наших неугомонных соседей, которые варварски обращались с нашими землями, оккупировав их, губили экологию, разрушали и уничтожали все вокруг, зная, что живут не на своей, а на чужой земле и живут временно, как говорится, до поры, до времени. И эта пора настала. "Gec elər – güc elər", как говорят у нас в народе, что означает "долго запрягаем – да быстро едем", - сказал он.

В прошлом году Шуша была объявлена культурной столицей Азербайджана, а этот год объявлен "Годом города Шуша" – это очень знаменательный факт в истории страны, подчеркнул вице-президент ПЕН-клуба

"Сейчас в Шушу, жемчужину Азербайджана, начали ездить маршрутные автобусы, и едут не только местные жители, мечтавшие вернуться туда, не только шушинцы, но и наши сограждане из многих других городов страны, которые хотят побывать в этом легендарном городе. И это красноречиво говорит, прежде всего, о том, что наш народ после тридцатилетних тяжелых испытаний, после зверского геноцида в Ходжалы, после трагедии 20 Января, после блистательной, славной, прогремевшей на весь мир Победы в 44-дневной войне стал еще более сплоченным, стал еще более сильным и крепким как кулак, и этот кулак теперь в силах разбить голову любому, кто покусится на исконные земли Азербайджана. Нам чужого не нужно, но свое, кровное, родное, в прямом смысле слова окропленное кровью героев мы никому не отдадим. Никому и никогда!" – добавил Натиг Расулзаде.

(Автор: Вугар Иманов)