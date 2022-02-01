Милли Меджлис принял законопроект об утверждении Шушинской декларации
БАКУ /Trend/ - На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) 1 февраля был обсужден законопроект "Об утверждении Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой", сообщает во вторник Trend.
По итогам обсуждений законопроект был поставлен на голосовании и принят.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
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