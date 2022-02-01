Милли Меджлис принял законопроект об утверждении Шушинской декларации

БАКУ /Trend/ - На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) 1 февраля был обсужден законопроект "Об утверждении Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой", сообщает во вторник Trend.

По итогам обсуждений законопроект был поставлен ​​на голосовании и принят.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)