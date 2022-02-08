Важно предоставить полную информацию о без вести пропавших в ходе первой Карабахской войны - Госдеп США

БАКУ /Trend/ - Предоставление полной информации о лицах, пропавших без вести во время первой Карабахской войны, критично важно для установления долгосрочного мира на Южном Кавказе.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении Госдепартамента США в Twitter.

«Приветствуем освобождение Азербайджаном задержанных армян. Предоставление полной отчетности по лицам, пропавшим без вести, в том числе с 1990-х годов, имеет решающее значение для прочного мира в регионе», - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Азербайджан, руководствуясь принципом гуманизма, 7 февраля 2022 года вернул Армении восемь военнослужащих армянского происхождения.

Часть из них – это военнослужащие, задержанные 16 ноября 2021 года при пресечении провокации, совершенной вооруженными силами Армении на кяльбаджарском направлении государственной границы.