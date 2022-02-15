Заседание в формате "3+3" в Тегеране способствует лучшему обеспечению интересов стран региона - Лавров

БАКУ /Trend/ - Надеюсь, что следующее заседание формата "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция и Иран) в Тегеране способствует лучшему обеспечению интересов стран региона.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Хусейном Амиром Абдуллахианом.

Лавров приветствовал проведение в Иране второго заседания в формате "3+3".

В свою очередь, глава МИД Ирана назвал второе заседание в формате "3+3" "прекрасной возможностью".

По его словам, эта встреча важна для укрепления регионального сотрудничества и солидарности в интересах стран и народов региона.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)