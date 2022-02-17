Президент Ильхам Алиев открыто изложил формулу выхода Армении из экономического кризиса - Руфиз Хафизоглу (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев открыто изложил формулу выхода Армении из экономического кризиса. Это - нормализация отношений с Азербайджаном и в то же время с Турцией.

Как сообщает Trend, об этом заявил глава Дирекции международных проектов АМИ Trend Руфиз Хафизоглу в эфире передачи Əsas məsələ на телеканале AzTV.

Азербайджанские эксперты Тофиг Аббасов, Рамиз Севдималыев, Эмин Гарибли и Руфиз Хафизоглу обсудили социально-экономический кризис в Армении.

Trend представляет вниманию читателей видеозапись передачи.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)