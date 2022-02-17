Президент Ильхам Алиев открыто изложил формулу выхода Армении из экономического кризиса - Руфиз Хафизоглу (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев открыто изложил формулу выхода Армении из экономического кризиса. Это - нормализация отношений с Азербайджаном и в то же время с Турцией.
Как сообщает Trend, об этом заявил глава Дирекции международных проектов АМИ Trend Руфиз Хафизоглу в эфире передачи Əsas məsələ на телеканале AzTV.
Азербайджанские эксперты Тофиг Аббасов, Рамиз Севдималыев, Эмин Гарибли и Руфиз Хафизоглу обсудили социально-экономический кризис в Армении.
Trend представляет вниманию читателей видеозапись передачи.
(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев открыто изложил формулу выхода Армении из экономического кризиса - Руфиз Хафизоглу (ВИДЕО)
В Центральном Таможенном Госпитале состоялась встреча с представителями российской группы компаний «АлкорБио»
В рамках Большого возвращения в Карабах сектор агротуризма получит дополнительный стимул для развития - Орхан Мамедов
TotalEnergies рассматривает возможность будущего расширения EPS-платформы на газовом месторождении "Абшерон" (Эксклюзив)
В Азербайджане завершается процесс интеграции требований Хартии качества международных перевозок во внутреннее законодательство (Интервью)
В Азербайджане аннулированы решения о незаконном выделении земельных участков площадью более 9 тыс. га
«…В соответствии с потребностями наших клиентов, а не наоборот.»: интервью с Давитом Циклаури, Председателем Правления AccessBank