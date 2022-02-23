Президент Азербайджана Ильхам Алиев – один из крупнейших международных политиков современности - Игорь Коротченко

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев – один из крупнейших международных политиков современности. Масштаб его личности, интеллектуальный потенциал выдвигают его в число тех лидеров современного мира, за которыми все смотрят и следят.

Об этом сказал Trend в среду главный редактор журнала "Национальная оборона", российский военный эксперт Игорь Коротченко.

"То, что с Президентом России Владимиром Путиным им удалось выйти на подписание Декларации, конечно, выдающийся дипломатический и политический результат. Он будет иметь влияние на десятилетия вперед в области развития наших отношений. Мы отмечаем исключительно успешный и плодотворный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию. Российское экспертное сообщество приветствовало его приезд, и, безусловно, подписанная декларация - выдающийся документ, который достигнут усилиями двух сторон - России и Азербайджана. Он выводит отношения между нашими странами на новый стратегический уровень взаимодействия", - сказал Игорь Коротченко.

Он подчеркнул, что Россия видит в лице Азербайджана надежного союзника, стратегического партнера по всему спектру отношений, которые есть между двумя странами.

Главный редактор журнала "Национальная оборона", в силу своих профессиональных интересов и актуальности тем, выделил, прежде всего, следующие несколько пунктов Декларации.

"Очень важно отметить, что Россия в рамках данной Декларации взяла на себя обязательства пресекать деятельность любых организаций и лиц, которые на территории России будут работать во вред территориальной целостности и суверенитету Азербайджана. Мы зачастую видим, когда целый ряд общественных организаций, физических лиц, в основном это армянское и проармянское лобби, выступает с территориальными претензиями на Карабахский регион Азербайджана. Полагаю, российские правоохранительные органы должны теперь, руководствуясь данной Декларацией, пресекать подобного рода деятельность немедленно. Думаю, что в области правоприменительных технологий должны быть сделаны определенного рода изменения - теперь никакой пропаганды армянского сепаратизма не должно быть ни в российских СМИ, ни на российском телевидении, ни в публичных заявлениях", - подчеркнул он.

Российский военный эксперт также привлек внимание к тому, что будут развиваться взаимоотношения между вооруженными силами двух стран.

"Очевидно, речь будет идти о серии учений. Полагаю, в первую очередь необходимо проведение антитеррористических учений Сил специального назначения Азербайджана и Сил специальных операций России. Здесь необходимы обмен опытом, совместная борьба с терроризмом. Учитывая, что риск подобного рода проявлений сегодня реален пока что в регионе, необходимо скорейшее решение вопроса вывода всех армянских незаконных вооруженных формирований из Карабахского региона Азербайджана. Пока что мы видим, что деятельность сепаратистов, которые там еще остались, абсолютно деструктивна, нацелена на возрождение террористического потенциала, этому надо положить конец. Подтверждаю еще раз о скорейшей необходимости разблокирования транспортных коммуникаций в регионе, делимитации и демаркации азербайджано-армянской государственной границы", - сказал он.

Игорь Коротченко добавил, что в целом в Декларации большое количество пунктов, каждый из которых заслуживает отдельного внимания.

Он также особо подчеркнул, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев является большим другом России.

"Мы отмечаем, сколько делается усилиями лично Президента Ильхама Алиева для того, чтобы русский язык чувствовал себя спокойно на территории Азербайджана, и развивался. Мы отмечаем его поддержку и в области деятельности школ, где преподавание ведется на русском языке, поддержку в деятельности Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви. Мы уважаем Президента Ильхама Алиева как достойного сына Азербайджана, достойного сына своего великого отца Гейдара Алиева. Он - союзник, партнер, который никогда не обманет, держит слово", - сказал Игорь Коротченко.

Он подчеркнул, что как Россия, так и Азербайджан полностью суверенны в своей внешней политике, что очень важно.

"Таких стран в мире, наверное, не более десяти, которые могут позволить себе без оглядки на внешние центры и силы, какие-то обстоятельства реализовывать суверенную внешнюю политику", - заключил главный редактор журнала "Национальная оборона".

(Автор: Джани Бабаева)