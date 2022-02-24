В Азербайджане продлен особый карантинный режим

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров подписал постановление о продлении особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, премьер-министр Али Асадов подписал постановление в связи с этим.

Согласно постановлению с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), ее возможных последствий на территории Азербайджана особый карантинный режим продлен до 06:00 1 мая 2022 года.

Отметим, что этот период истекал 1 марта 2022 года.

(Перевод: Нубар Кулузаде)