Британской королеве Елизавете II преподнесен подарок Президента Ильхама Алиева - карабахский скакун (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II приняла в Виндзорском дворце делегацию во главе с президентом Федерации конного спорта Азербайджана Эльчином Гулиевым в рамках традиционного Виндзорского Королевского конного шоу, которое прошло с 12 по 15 мая. Об этом сообщает в понедельник Trend.

Ее Величеству королеве Елизавете II, которая всегда с большим интересом наблюдает за выступлениями представителей Азербайджана в рамках Виндзорского Королевского конного шоу, был преподнесен подарок Президента Азербайджана Ильхама Алиева – карабахский скакун Шохрат.

Конь, подаренный королеве, был доставлен в Виндзорский замок и передан вместе с сертификатом, содержащим о нем всю информацию.

Затем Ее Величеству королеве Елизавете II были подарены созданные известным азербайджанским скульптором Фаиком Гаджиевым скульптуры карабахского скакуна Алхан и дильбозского скакуна Галхан.

Королева Елизавета II выразила благодарность за подарок и традиционное участие в Виндзорском Королевском конном шоу.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)