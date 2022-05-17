Азербайджан рассматривается как важный транспортный узел на фоне нынешней геополитической ситуации – Франц Вессиг (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан рассматривается как важный транспортный узел, особенно в рамках нового Шелкового пути, Среднего коридора, в нынешней геополитической ситуации.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend руководитель группы внешнеэкономических связей Федерального министерства по цифровым и экономическим делам Австрии Франц Вессиг, находящийся с визитом в Баку.

«Цель моего визита – участие в 10-м заседании австрийско-азербайджанской совместной комиссии по экономическому, сельскохозяйственному, промышленному, техническому и технологическому сотрудничеству. В Баку также находится бизнес-миссия из Австрии. Последнее заседание совместной комиссии состоялось в 2018 году. Нам пришлось перенести последующие заседания из-за COVID-19. Я очень рад снова быть здесь, в Баку. Считаю очень успешной встречу с министром цифрового развития и транспорта Рашадом Набиевым. Мы говорили об очень важных сферах сотрудничества, таких как транспорт. Обсудили пути увеличения перевозок по Среднему коридору для доставки товаров из Китая, Средней Азии в Европу. Считаю, что это очень перспективное направление сотрудничества. В нынешней геополитической ситуации Азербайджан рассматривается как важный транспортный узел, особенно в рамках нового Шелкового пути, Среднего коридора», - сказал он.

Вессиг напомнил, что несколько дней назад в этом контексте был подписан меморандум о взаимопонимании между азербайджанской компанией ADY Container и Rail Cargo Austria.

«Австрийские железные дороги» хотели бы сотрудничать с «Азербайджанскими железными дорогами» в поставке вагонов, локомотивов. Какие товары перевозятся – это вопрос логистики, торговли. Мы хотим поставлять оборудование, товары — это зависит от того, какие продукты нужны Европе из Китая и что Европа может экспортировать в Китай. Это также поможет австрийским компаниям в их экспортно-импортной деятельности», — сказал он.

Вессиг отметил, что еще одной сферой сотрудничества является сельское хозяйство.

«Одной из важнейших статей экспорта из Австрии в Азербайджан является экспорт крупного рогатого скота. Это очень перспективная сфера для сотрудничества», — считает он.

Глава группы внешнеэкономических связей австрийского министерства подчеркнул, что возобновляемая энергетика является основным вопросом повестки дня визита.

«Австрия — страна с огромным потенциалом возобновляемых источников энергии. Около 80 процентов потребления электроэнергии в Австрии приходится на возобновляемые источники энергии. Наша цель - довести этот показатель до 100 процентов к 2030 году. У нас много компаний в этом секторе, особенно в гидроэнергетике, солнечной и ветровой энергетике. Представители некоторых из этих компаний находятся здесь для проведения деловых встреч, и у нас также будет встреча в министерстве энергетики. На заседании совместной комиссии мы говорили о проектах в области возобновляемой энергетики, в частности о новых гидроэлектростанциях. Мы представили проект документа о сотрудничестве в сфере возобновляемой энергетики, конкретные предложения по гидроэлектростанциям. В этом проекте документа указаны конкретные проекты. Может быть, на следующей встрече мы сможем подписать первый контракт по возобновляемым источникам энергии. Австрия имеет многолетний опыт использования гидроэлектростанций для производства электроэнергии. Гидроэнергетика является экологически чистым способом производства энергии. Гидроэлектростанцию можно эксплуатировать 100 лет. Я бы предложил инвестировать в гидроэнергетику», — пояснил он.

Вессиг считает, что в первую очередь важно увеличить объем двусторонней торговли.

«Это обеспечит больше доверия и уверенности в двусторонних торговых отношениях, и следующим этапом будут инвестиции. В Азербайджане должно быть больше австрийских компаний, и мы хотели бы увидеть больше азербайджанских компаний в Австрии. Мы также ожидаем азербайджанских инвестиций в Австрии. Например, государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR инвестировала в Австрию - компания управляет сетью автозаправочных станций в Австрии. В Азербайджане работают 15 австрийских компаний в разных секторах, и я думаю, что они так же заинтересованы в дальнейших инвестициях в промышленные отрасли. Я считаю, что есть хороший потенциал и хорошие возможности для дальнейших инвестиций», — заключил он.

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