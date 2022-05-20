Выделены средства на восстановление Шушинского реального училища

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию и восстановлению здания Шушинского реального училища в городе Шуша.

В распоряжении говорится, что в целях проектирования и восстановления здания Шушинского реального училища в городе Шуша из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2022 год на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий, министерству образования Азербайджана первоначально выделяется один миллион манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в части первой настоящего распоряжения.

Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.