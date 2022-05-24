Нурсултан Назарбаев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Азербайджана - Днем Независимости.

Вы внесли огромный вклад в укрепление государства, улучшение благосостояние народа, пропаганду Вашей страны на международной арене. Желаю дальнейшего развития братского Азербайджана и его народа под Вашим руководством.

Благодаря сотрудничеству с Вами отношения между нашими странами, основанные на добрососедстве и общих духовных традициях, достигли стратегического уровня и получили всестороннее развитие.

Убежден, что в результате Ваших активных усилий отношения между нашими странами и впредь будут укрепляться и развиваться на благо двух народов.

Высоко оценивая наши личные отношения, опирающиеся на взаимное доверие и уважение, уверен, что эти отношения будут продолжаться и дальше.

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, успехов на ответственном посту и в Ваших благородных инициативах, а народу Азербайджана – благосостояния и прогресса", - говорится в письме.