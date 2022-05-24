Франция приветствует итоги трехсторонней встречи в Брюсселе - МИД

БАКУ /Trend/ - Франция приветствует итоги состоявшейся 22 мая в Брюсселе встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, состоявшейся по инициативе президента Совета ЕС Шарля Мишеля.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении, размещенном во вторник на сайте внешнеполитического ведомства Франции.

"Франция подтверждает свою поддержку диалога между Арменией и Азербайджаном под эгидой ЕС и будет способствовать этому диалогу", - говорится в заявлении.