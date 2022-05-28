В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня независимости

БАКУ /Trend/ - В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю 28 Мая - Дня независимости, сообщает Trend.

Директор Объединенного института ядерных исследований, академик Российской академии наук Григорий Трубников направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Глубокоуважаемый господин Президент.

От имени дирекции и многонационального коллектива Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) поздравляю Вас с Днем Независимости Азербайджанской Республики.

Пользуясь случаем, хотел бы отметить традиционно тесное и плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и нашей международной межправительственной научно-исследовательской организацией.

В настоящее время, несмотря на нестабильную геополитическую обстановку, Объединенный институт ядерных исследований по-прежнему остается «островом стабильности», который сумел пережить непростые исторические периоды и уверенно закрепил за собой статус уникальной площадки для реализации взаимодействия между представителями мирового исследовательского сообщества.

Выражаю надежду, что так же успешно будут преодолены и вызовы, существующие в настоящее время, а наше взаимовыгодное партнерство будет и дальше развиваться в конструктивном ключе на благо научного сообщества Азербайджана и Объединенного института ядерных исследований.

Позвольте пожелать Азербайджанской Республике процветания, а всем ее гражданам - крепкого здоровья, стабильности, мира и согласия!", - говорится в поздравительном письме.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Ваше превосходительство.

От имени народа Грузии и от себя лично сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Вашей страны – Днем Независимости. Желаю Вам, Азербайджанской Республике и ее народу процветания, успехов и долгих лет жизни.

После обретения независимости Азербайджанская Республика преодолела множество трудностей, построила успешное государство. Сегодня Азербайджанская Республика занимает одно из самых достойных мест в мировом сообществе.

Хочу подчеркнуть, что Грузия придает очень большое значение образцовым дружеским связям и стратегическому партнерству, сформировавшимся между нашими странами на протяжении веков.

В этот знаменательный день я вновь заявляю о готовности вносить вклад в дальнейшее углубление тесного сотрудничества между Грузией и Азербайджанской Республикой. Уверен, что совместными усилиями мы и впредь будем предпринимать очень эффективные шаги для укрепления стабильности и обеспечения экономического прогресса в регионе.

Ваше превосходительство, пользуясь возможностью, еще раз выражаю Вам глубокое почтение, желаю Вам и братскому народу Азербайджана здоровья, мира, спокойствия, благополучия", - говорится в поздравительном писмье.

Председатель Межгосударственного авиационного комитета Татьяна Анодина направила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Многоуважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите мои сердечные поздравления с государственным праздником Азербайджанской Республики – Днем Независимости.

Под Вашим мудрым руководством страна достигла заметных успехов в социально-экономическом развитии и усилила позиции на международной арене.

Позвольте от всей души пожелать Вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и новых достижений в Вашей ответственной деятельности на благо дальнейшего развития и процветания Азербайджана", - говорится в поздравительном письме.

Президент Республики Сенегал Маки Салл направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент.

Рад передать Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Независимости. Желаю Вам и дружественному народу Азербайджана устойчивого прогресса и процветания.

Пользуясь этой приятной возможностью, еще раз подчеркиваю готовность к совместной работе с Вами для укрепления искренних дружественных отношений между нашими странами", - говорится в поздравительном письме.

Глава Карачаево-Черкесской Республики Российской Федерации Рашид Темрезов направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

От имени многонационального народа Карачаево-Черкесии и от меня лично тепло и сердечно поздравляю Вас и всех жителей солнечного Азербайджана с Днем Независимости.

Азербайджан – государство, в котором удивительным образом сочетаются традиции предков, в современной жизни его уверенно можно назвать одной из наиболее быстро развивающихся экономик в мире. Безусловно, секрет не только в многоотраслевой экономике и выгодном географическом положении, но и в трудолюбии, гостеприимстве людей, самобытности страны, которые привлекают инвесторов и туристов.

Убежден, что двустороннее сотрудничество Азербайджана и Карачаево-Черкесской Республики будет и впредь способствовать социально-экономическому развитию наших республик и служить интересам наших народов.

От всей души желаю Вам и всем жителям Азербайджана счастья, успехов, благополучия и процветания", - говорится в письме.

Капитаны-регенты Республики Сан-Марино Оскар Мина и Паоло Ронделли направили поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Ваше превосходительство.

От имени народа Сан-Марино и от себя лично передаем Вашему превосходительству и дружественному народу Азербайджана наилучшие пожелания по случаю годовщины образования Азербайджанской Демократической Республики - Дня Независимости.

Ваше превосходительство, в этот знаменательный день выражаем Вам высочайшее почтение, желаем успехов, всему азербайджанскому народу – процветания и благополучного будущего", - говорится в поздравительном письме.

Президент Республики Индия Рам Натх Ковинд направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Ваше превосходительство.

От имени правительства и народа Индии, от себя лично рад передать Вашему превосходительству, правительству и народу Азербайджана искренние поздравления по случаю Дня Независимости.

Между Индией и Азербайджаном существуют исторические и культурные связи. В этом году исполняется 30 лет установления наших дипломатических отношений. За последние 30 лет наши связи хорошо развивались, в частности, в экономической сфере. Очень важно строить наши отношения на взаимопонимании и интересах.

Ваше превосходительство, пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, дружественному народу Азербайджана – прогресса и процветания.

Господин Президент, прошу принять заверения в моем высочайшем почтении", - говорится в поздравительном писмье.

Президент Республики Польша Анджей Дуда направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент.

От имени народа Польши и от себя лично имею честь передать Вам, всем гражданам Вашей страны искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня Независимости.

В 2022 году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между Республикой Польша и Азербайджанской Республикой. За этот период нам удалось развить политические отношения, которые находятся на очень хорошем уровне, углубить торговые связи, традиционную дружбу и сотрудничество.

Азербайджанская Республика является для нас важным партнером в регионе Южного Кавказа. Совместная декларация о дорожной карте стратегического партнерства и экономического сотрудничества, подписанная между Республикой Польша и Азербайджанской Республикой в ходе Вашего визита в Варшаву в 2017 году, остается документом, определяющим направления развития наших отношений. Уверен, что связи и сотрудничество между нашими государствами, народами и впредь будут успешно развиваться как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, в том числе Европейского Союза.

Господин Президент, разрешите еще раз передать поздравления всем гражданам Азербайджана по случаю вашего национального праздника", - говорится в поздравительном письме.

Вице-президент, премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов и Эмир Дубая Шейх Мухаммад бин Рашид Аль Мактум направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Уважаемый господин Президент.

Имею честь передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Независимости.

Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, счастья, правительству Азербайджана и дружественному азербайджанскому народу – благосостояния и прогресса.

Прошу принять заверения в моем высочайшем уважении и почтении", - говорится в письме.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент.

Имею честь передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Независимости.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, правительству Азербайджана и дружественному азербайджанскому народу - благосостояния и прогресса.

Прошу принять заверения в моем высочайшем уважении и почтении", - говорится в письме.