Президент Ильхам Алиев: Турция и Азербайджан и впредь будут идти только вперед по восходящей

БАКУ/Trend/- Турция и Азербайджан и впредь будут идти только вперед по восходящей.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления 28 мая на фестивале TEKNOFEST.

«Успешное развитие Турции, в первую очередь, связано с именем Президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Я тоже в своей деятельности всегда старался защищать национальные интересы азербайджанского народа и государства, обеспечить независимую политику Азербайджана. Наше братство должно стать примером для турецкого и азербайджанского народов.

Хочу еще раз выразить моему дорогому брату, уважаемому Президенту и всем прибывшим из Турции нашим друзьям, братьям и сестрам признательность за то, что в этот праздничный день они находятся вместе с нами. Хочу выразить уверенность в том, что Турция и Азербайджан и впредь будут идти только вперед по восходящей»,- сказал глава государства.