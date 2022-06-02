Разрушения в Карабахе показывают то, какими врагами культуры и природы являются армяне - Мустафа Шентоп

БАКУ /Trend/ - Разрушения в Карабахе показывают то, какими врагами культуры и природы являются армяне.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп во время выступления на церемонии открытия Международного конгресса социальных наук в Университете АDА.

Он отметил, что последствия почти 30-летней армянской оккупации азербайджанских земель, Ходжалинского геноцида и других совершенных за период оккупации преступлений должны быть оценены научными социологами.

«Я посетил эти территории. Разрушения, совершенные там армянами, показывают то, какими врагами культуры, природы они являются. Социологи так же посетят эти территории и увидят все это своими глазами», - подчеркнул Шентоп.

(Перевод: Фидан Мустафаева)