МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 30-летием членства страны в ЮНЕСКО

БАКУ /Trend/ - Сегодня исполняется 30 лет членству Азербайджана в ЮНЕСКО. За последние три десятилетия отношения сотрудничества между Азербайджаном и ЮНЕСКО развивались по восходящей линии, и страна стала надежным партнером по обеспечению мира и безопасности во всем мире на всех международных платформах, участником которых она является, в том числе в рамках ЮНЕСКО.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Отмечается, что соответствующим распоряжением общенационального лидера Гейдара Алиева в 1994 году была создана Национальная комиссия Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО, и в последующие годы сотрудничество между ЮНЕСКО и Азербайджаном получило дальнейшее развитие.

«Азербайджан, верный целям и принципам ЮНЕСКО, продолжает свою деятельность по всем приоритетным направлениям организации, и является сегодня одним из самых активных членов ЮНЕСКО. В развитии сотрудничества нашей страны с организацией, продвижении идей и целей организации на международном уровне и внутри страны следует особо подчеркнуть исключительные заслуги Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиевой. Именно благодаря вниманию и поддержке Первого вице-президента Азербайджан внес большой вклад в продвижение ценностей ЮНЕСКО в областях образования, сохранения культурного наследия, восстановления и охраны исторических памятников в Азербайджане и во всем мире, межкультурного диалога и в других сферах. За эти годы в соответствующие списки ЮНЕСКО были включены три образца материального и 15 образцов нематериального наследия Азербайджана. В результате проводимой целенаправленной политики наша страна была избрана членом Исполнительного совета ЮНЕСКО на период 2021-2025 годов, завоевав поддержку подавляющего большинства членов на выборах, состоявшихся в ноябре 2021 года в ходе 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Три города Азербайджана - Баку, Гянджа и Габала – входят в сеть обучающихся городов, а Баку, Шеки и Лянкяран - в сеть творческих городов ЮНЕСКО.

Новость обновляется