БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана выразил соболезнования Ирану.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится на официальной странице МИД Азербайджана в Twitter.

«Глубоко опечалены известием о гибели людей в результате крушения пассажирского поезда. Выражаем глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших в результате крушения, а также всему иранскому народу и желаем скорейшего выздоровления раненым», - говорится в сообщении.

Отметим, что число погибших в результате крушения пассажирского поезда, двигавшегося в направлении Табас-Йезд в провинции Южный Хорасан на северо-востоке Ирана, составило 17 человек, еще 50 получили ранения.

(Перевод: Фидан Мустафаева)