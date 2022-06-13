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Президент Генассамблеи ООН посетил Аллею шехидов в Баку

Политика Материалы 13 июня 2022 12:24
Президент Генассамблеи ООН посетил Аллею шехидов в Баку

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БАКУ /Trend/ - 13 июня делегация во главе с президентом Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом посетила Аллею шехидов в Баку.

Как сообщает в понедельник Trend, делегация почтила память героических сынов, отдавших свои жизни в борьбе за свободу и суверенитет Родины, возложила цветы к их могилам и венки к монументу «Вечный огонь».

Гостям, осмотревшим панораму столицы Азербайджана с самой высокой точки города, была предоставлена подробная информация об истории Аллеи шехидов и проведенных в городе работах по благоустройству.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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