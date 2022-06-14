В Анкаре пройдет выставка оборонной промышленности "SEDEC-2022"

БАКУ /Trend/ - 28-30 июня в Анкаре (Турция) пройдет выставка оборонной промышленности "SEDEC-2022", организуемая Управлением оборонной промышленности (SSB) и Ассоциацией экспортеров оборонной и аэрокосмической промышленности (SSI).

Как передает во вторник Trend, об этом TurkicWorld сообщает со ссылкой на Defensehere.com.

В выставке примут участие более 100 компаний из 50 стран, действующие в областях внутренней безопасности, пограничной безопасности, систем внутренней безопасности и оборонного оборудования.

В выставке, наряду с Азербайджаном, примут участие США, Бельгия, Великобритания, Италия, Пакистан, Франция и другие страны.

(Перевод: Нубар Кулузаде)