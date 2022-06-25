Премьер-министр Азербайджана ознакомился с работами, проводимыми в Алятской СЭЗ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 25 июня премьер-министр Азербайджана Али Асадов ознакомился с работами, проводимыми в Алятской свободной экономической зоне (СЭЗ).

Как сообщает Trend, совместно с руководителями соответствующих ведомств были обсуждены вопросы, касающиеся площади Алятской СЭЗ, финансовых средств, водо- и энергообеспечения, предстоящие задачи, были даны конкретные поручения.

Затем премьер-министр ознакомился с принципом работы терминалов в Бакинском международном морском торговом порту и работой, проделанной по инфраструктурным проектам. Прошли обсуждения по текущему состоянию инфраструктуры в сфере транспорта и логистики в Азербайджане, цифровизации, увеличению существующего потенциала в международных грузоперевозках, принятию необходимых мер по ускорению пропуска растущего потока транзитных грузов и применению в этой сфере передового мирового опыта, современных инновационных решений, профильным структурам были даны соответствующие поручения.

Во встречах приняли участие помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития, министр цифрового развития и транспорта, а также другие ответственные лица и руководители в данной сфере.