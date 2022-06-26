Министр обороны поздравил личный состав азербайджанской армии с Днем Вооруженных сил

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов поздравил личный состав азербайджанской армии с 26 июня - Днем Вооруженных сил, передает Trend со ссылкой на министерство обороны.

В поздравлении говорится, что азербайджанская армия, обеспечившая вечную, незыблемую и необратимую независимость Азербайджанской Республики, сегодня находится в рядах одной из сильнейших армий мира, а также стала гарантом мира и стабильности в регионе.

Было подчеркнуто, что созданный 26 июня 1918 года Отдельный азербайджанский корпус составил правовую основу армии АДР.

"Создание в азербайджанской армии единого командования, являющегося гарантом суверенитета, независимости, обороны и безопасности страны и чье 104-летие мы отмечаем, формирование нашей армии как регулярной армии являются результатом смелых шагов общенационального лидера Гейдара Алиева.

Благодаря Президенту Азербайджанской Республики, Верховному Главнокомандующему Вооружёнными Силами Ильхаму Алиеву, успешно продолжающему политический курс Великого лидера в области строительства армии, сегодня наша армия достигла уровня, сравнимого с мировыми армиями. В результате высокого внимания и заботы Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, день ото дня росла обороноспособность страны, а союз народа, государства и армии стал монолитным союзом", - говорится в поздравлении.

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