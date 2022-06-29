Сообщения о «рабочем визите» Давида Бабаяна в Россию не соответствуют действительности - посольство

БАКУ /Trend/ - В связи с распространением в некоторых армянских СМИ сообщений о «рабочем визите» 21-27 июня 2022 года в Россию Давида Бабаяна, представляющегося «министром иностранных дел» несуществующего образования на территории Азербайджана, и проведении им встреч, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы обратился с запросом в соответствующие компетентные органы Российской Федерации, передает Trend в среду со ссылкой на посольство.

"Согласно полученной от российской стороны официальной информации, сообщаем, что упомянутое лицо находилось в обозначенный период на территории Российской Федерации с частным визитом и сообщения о «рабочем визите» не соответствуют действительности. Проведенные им встречи носили частный характер и никто из российских официальных лиц с ним не встречался", - говорится в сообщении посольства.

Посольство отмечает, что лица, проживающие в Карабахском регионе Азербайджана, прибывают в Россию с паспортом Республики Армения, и распространение сообщений о подобных якобы «визитах» носит провокационный характер, имеет цель ввести в заблуждение общественное мнение и бросает тень на азербайджано-российское сотрудничество.