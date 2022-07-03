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Узбекистан нацелен на укрепление сотрудничества с Азербайджаном в промышленной сфере

Политика Материалы 3 июля 2022 15:29
Узбекистан нацелен на укрепление сотрудничества с Азербайджаном в промышленной сфере

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Натаван Рзаева
Натаван Рзаева
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ШУША /Trend/ - Узбекистан нацелен на укрепление сотрудничества с Азербайджаном в промышленной сфере.

Об этом сказал первый заместитель директора института стратегических и региональных исследований при Президенте Узбекистана Акрамжон Нематов на конференции официальных мозговых центров стран-членов Организации тюркских государств, которая проводиться в городе Шуша, передает Trend.

"Мы сейчас углубляем промышленную кооперацию. На данный момент планируется реализовать совместные проекты по сборке как легковых так и грузовых автомобилей", - сказал Нематов.

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