Джейхун Байрамов встретился с Президентом Ирана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 4 июля в рамках официального визита в Иран министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с Президентом этой страны Сейедом Ибрахимом Раиси.

Как сообщили Trend в азербайджанском МИД, Президент Ирана с удовлетворением вспомнил свою встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 28 ноября 2021 года в Ашхабаде. Он передал свои искренние приветствия Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Раиси отметил, что связи между Ираном и Азербайджаном имеют глубокие корни. Подчеркнув необходимость увеличения товарооборота для обеспечения дальнейшего развития двусторонних отношений, Президент подчеркнул, что связи Азербайджана и Ирана также внесут свой вклад в региональное сотрудничество.

Говоря об исторических, религиозных и культурных связях между двумя странами, Байрамов отметил важное значение встреч глав государств в развитии двусторонних отношений. В частности, он подчеркнул важность двух прошедших встреч между президентами двух стран.

Глава МИД сообщил, что провел со своим иранским коллегой полезные переговоры в соответствии с достигнутыми договоренностями и задачами на встрече президентов двух стран в Ашхабаде.

Байрамов также рассказал о совместных проектах, реализуемых между двумя странами в сферах энергетики, транспорта и коммуникаций. В частности, было подчеркнуто значение создания новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской Автономной Республикой, реализации совместных проектов на освобожденных от оккупации территориях.

На встрече также состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в регионе. Была отмечена важность обеспечения мира и безопасности в регионе и сотрудничества региональных стран в этом направлении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)