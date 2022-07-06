В Баку вынесен приговор лицу, обвиняемому в мошенничестве

БАКУ /Trend/ - В Баку вынесен приговор лицу, обвиняемому в совершении крупного мошенничества.

Как сообщает Trend, на процессе, прошедшем в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Азера Пашаева, Фуад Байрамов, 1985 года рождения, вымогавший крупную сумму денег у двух лиц, был приговорен к семи годам лишения свободы.

Он был признан виновным по статье 178.3.2 УК АР (мошенничество с причинением крупного ущерба).

В ходе расследования было установлено, что Байрамов, представившись Ш.Аллахвердиеву сотрудником Службы государственной безопасности (СГБ), пообещал устроить на работу в СГБ его сына и получил от него 20 тысяч манатов. Однако обещания своего Байрамов не выполнил.

По другому эпизоду уголовного дела потерпевший обратился к Фуаду Байрамову, который представлялся сотрудником СГБ, по вопросу решения в его пользу уголовного дела в отношении Яшара Гусейнова, работавшего офицером Сабунчинского районного управления Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

Байрамов потребовал у потерпевшего 150 тысяч манатов, заявив, что дело, расследуемое в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, будет решено положительно.

Следует отметить, что Байрамов был задержан и привлечен к ответственности.

(Перевод: Фидан Мустафаева)