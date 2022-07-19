ЕС считает Азербайджан своим партнером – Мэтью Брайза

БАКУ /Trend/ - Тот факт, что ЕС и Азербайджан работают над новыми отношениями и новым соглашением, определяющим эти отношения, свидетельствует о том, что ЕС видит в Азербайджане своего партнера. Об этом сказал Trend бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

Он отметил, что между Азербайджаном и ЕС налажены равноправные отношения.

«Первые шесть месяцев 2022 года прошли весьма успешно для Азербайджана с точки зрения внешней политики. Продление на год председательства Азербайджана в Движении неприсоединения свидетельствует о том, что страна завоевывает уважение все большего числа государств мира. Азербайджан использует эту лидирующую позицию для укрепления регионального и международного взаимопонимания и повышения собственного авторитета», - сказал Брайза.

Говоря о процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном, бывший посол США отметил, что Армения не выполняет взятых на себя обязательств, так как некоторые силы в этой стране до сих пор не могут смириться с итогами войны.

«Мне кажется очевидным, что премьер-министр Армении Никол Пашинян хотел бы способствовать нормализации азербайджано-армянских отношений, включая мирный договор и определение границы между Азербайджаном и Арменией, но продолжает сталкиваться с сопротивлением внутренней оппозиции, которая не может смириться с тем, что Армения проиграла эту войну и военная победа Азербайджана вынудила ее принять условия заявления от 10 ноября 2020 года. Думаю, что по мере того, как премьер-министр Пашинян пытается реализовать пункты этого заявления, сопротивление внутренней оппозиции усиливается. Армения не выполняет эти обязательства, потому что слишком многим в этой стране до сих пор психологически трудно принять то, что Азербайджан одержал победу. Но, думаю, что с каждым месяцем все больше армян начинают понимать, что нужно отказаться от своих максималистских целей и признать, что война окончена и они обязаны выполнить все условия ноябрьского заявления», - сказал Брайза.

Твиттер: @Lyaman_Zeyn