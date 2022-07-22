Международный медиа-форум в Шуше имеет потенциал стать глобальным - Михаил Гусман

ШУША /Trend/ - Международный медиа-форум имеет потенциал стать глобальным.

Как передает корреспондент Trend, об этом сказал в пятницу на форуме первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

«Скоро азербайджанская журналистика будет отмечать свое 150-летие, и я очень надеюсь, что к тому времени Международный медиа-форум выйдет на глобальный уровень», - сказал Гусман.

Он также напомнил о несправедливости, с которой Азербайджан столкнулся на международной арене, особенно в СМИ, во время 44-дневной войны.

«Сегодня и навеки Шуша и Карабах принадлежат Азербайджану, и эту правду необходимо донести до мирового сообщества. Это одна из задач медиа-форума», - сказал Гусман.

Отметим, что в рамках Международного медиа-форума в Шуше, организованного Агентством развития медиа Азербайджана, прошла первая панельная дискуссия на тему «Переход к журналистике нового типа: конвергенция и новые возможности».