Азербайджан победил во время войны в Карабахе также и на информационном фронте - узбекское агентство

ШУША /Trend/ - Азербайджан победил во время войны в Карабахе также и на информационном фронте.

Как передает Trend, об этом сказал первый заместитель директора Агентства информации и коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан Дильшод Саиджонов в ходе первого Международного медиа-форума на тему «Глобальные тенденции и новые вызовы в области средств массовой информации», организованного Агентством развития медиа Азербайджана.

"В период второй Карабахской войны у общественности появился естественный интерес к этим событиям. Узбекская общественность так же наблюдала за карабахскими событиями именно по выступлениям Президента Ильхама Алиева и по итогу радовалась вместе с азербайджанским сообществом", - сказал он.

Саиджонов отметил, что азербайджанские СМИ должны сейчас получать всестороннюю информацию о восстановительных работах в Карабахе, чтобы информировать о развитии этого региона и мировое сообщество.

Азербайджан очень важен для Узбекистана во многих смыслах, и необходимо укреплять сотрудничество и в сфере СМИ, как две страны уже делают это в экономическом плане, добавил он.