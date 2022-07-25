Председатель Генассамблеи ООН поблагодарил Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Приветствую создание молодежной сети Движения неприсоединения. Необходимо усилить молодежную платформу, создать основу для инклюзивной и достойной жизни.

Как сообщает Trend, об этом говорится в обращении председателя Генассамблеи ООН Абдуллы Шахида к участникам Молодежного саммита Движения неприсоединения в Баку.

Председатель Генассамблеи ООН в своем обращении также поблагодарил Азербайджан за организацию саммита.

В обращении подчеркивается, что молодежь вносит вклад в развитие глобальной устойчивости.

Автор обращения также выразил надежду на активную деятельность молодежи в сфере восстановления в постпандемический период.

Движение неприсоединения предлагает платформу для участия и культурного обмена для молодежи из разных уголков мира, и это важно, говорится в документе.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)