БАКУ /Trend/ - Генпрокуратура Азербайджана опровергла распространившуюся в ряде медиа и соцсетях ложную информацию.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на Генпрокуратуру, в некоторых медиа и социальных сетях появились сообщения о якобы проведении в Хатаинской районной прокуратуре необъективного расследования и необоснованных решениях по обращениям учредителя ОАО "Avto-Garant" Назима Байдемирли и председателя правления ОАО Эльмара Мусаева о незаконном отстранении Мусаева от должности собственником ОАО "Avto-Garant" Адалятом Багировым и другими в 2014 году, неперечислении денежных средств в казну, служащие дезинформированию общественности.

В связи с этим Генпрокуратура сообщает, что, согласно расследованию в прокуратуре Хатаинского района, установлено, что споры между сторонами в разное время рассматривались в судах первой, апелляционной и кассационной инстанций в соответствии со взаимными исковыми требованиями в гражданском процессе и вынесением соответствующих решений, и в ходе этого в органы прокуратуры не поступала какая-либо подлежащая расследованию информация о действиях, содержащих признаки преступления.

"Принимая во внимание преюдициальный характер вступивших в законную силу судебных решений по указанным в ходе расследования гражданским делам, а также в связи с тем, что иные признаки, указанные в заявлении, не подтвердились, принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в следственном отделе Хатаинского районного отдела полиции города Баку. Назим Байдемирли и другие заинтересованные лица были неоднократно проинформированы об этом и им были разъяснены их права в соответствии с требованиями законодательства", - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)