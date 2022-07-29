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Глава МИД Азербайджана принял нового посла Словакии (ФОТО)

Политика Материалы 29 июля 2022 19:12 (UTC +04:00)
Глава МИД Азербайджана принял нового посла Словакии (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 29 июля министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял нового посла Словакии в Азербайджане Милана Лайчака.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, посол вручил главе МИД копии своих верительных грамот.

Министр поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в работе. Он отметил, что существует большой потенциал для дальнейшего расширения двусторонних отношений между Азербайджаном и Словакией, и что интенсивный политический диалог и обмен визитами на высоком уровне за последние несколько лет внесли позитивный вклад в сотрудничество.

Посол Милан Лайчак отметил значимость сотрудничества Словакии с Азербайджаном во всех сферах, в частности экономических связей, и отметил, что будет стремиться к расширению сотрудничества в различных направлениях. Он подчеркнул также значимость 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Словакией в 2023 году, отметил растущий интерес словацких компаний к стране, а также отметил, что большое значение придается таким направлениям, как энергетика, транспорт, развитие малого и среднего бизнеса.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал посла о новой ситуации, сложившейся в регионе после 44-дневной Отечественной войны, мерах Азербайджана в связи с выполнением трехсторонних заявлений, поведении армянской стороны, не соответствующем взятым на себя обязательствам и создающем трудности в обеспечении мира, о минной опасности, представляющей прямую угрозу жизни людей на освобожденных территориях, восстановительных и строительных работах, осуществляемых в постконфликтный период.

Посол еще раз подчеркнул, что приложит все усилия для дальнейшего развития отношений между нашими странами.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Глава МИД Азербайджана принял нового посла Словакии (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана принял нового посла Словакии (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана принял нового посла Словакии (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана принял нового посла Словакии (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана принял нового посла Словакии (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана принял нового посла Словакии (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана принял нового посла Словакии (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана принял нового посла Словакии (ФОТО)
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