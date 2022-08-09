После оккупации в Лачине незаконно селились армяне с Ближнего Востока - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - После оккупации в Лачине незаконно селились армяне с Ближнего Востока.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в публикации помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева на его странице в Twitter.

«Репортаж Роберта Сиили в The Times о незаконной оккупации, сожжении и разграблении Арменией села Забух Лачинского района в 1992 году. После оккупации было осуществлено незаконное переселение армян с Ближнего Востока. Рукописи не горят», - говорится в публикации.

(Перевод: Фидан Мустафаева)