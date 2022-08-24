Казахстан и Азербайджан объединяют не только экономические интересы, но и богатые культурные и исторические связи - СМИ

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Азербайджан объединяют не только экономические интересы, но и богатые культурные и исторические связи, основанные во многом на общих тюркских корнях.

Как передает в среду Trend, об этом говорится в материале МИА «Казинформ», посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

Сообщается, что 2022 год является знаменательным для дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном, которые были установлены 27 августа 1992 года.

К ключевым моментам, определяющим уровень взаимоотношений, можно отнести Договор о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях, подписанный в 2005 году в Баку, ставший первым документом стратегического характера, где отмечаются глубинные корни дружбы и союзнические отношения двух стран.

«Обе постсоветские страны открыто поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга не только на словах, но и конкретными действиями. Многовекторная и сбалансированная внешняя политика демонстрирует устойчивость современным вызовам, в том числе и геополитической турбулентности, наблюдающейся в последние месяцы в мире», - говорится в материале.

Подчеркивается, что сегодня Казахстан и Азербайджан имеют обширную договорно-правовую базу, насчитывающую около 90 документов различного характера, в том числе межгосударственные договоры, межправительственные соглашения и др.

«В основу двусторонних связей между нашими странами входят не только политические, но и экономические отношения. Азербайджан сегодня является ключевым торгово-экономическим партнером Казахстана на Южном Кавказе», - говорится в материале.

Так, по данным Нацбанка РК, в 2005-2020 годах объем привлеченных инвестиций из Азербайджана составил $306,5 млн. В 2018-2019 годах Азербайджан инвестировал $12,7 млн ($5,1 млн и $7,6 млн соответственно), в то время как Казахстан за данный период инвестировал в эту страну $75,7 млн. При этом большая часть приходится на последние три года – $45,4 млн (в 2018 году – $3,7 млн, 2019 году – $12,9 млн, 2020 году – $28,8 млн).

Основными товарами экспорта из Казахстана в Азербайджан являются плавучие средства специального назначения, железнодорожные локомотивы, нефтепродукты, пшеница, мучные кондитерские изделия, тогда как импортом в РК из соседнего государства являются полимеры пропилена и этилена, упаковочные средства из текстиля, провода, кабели, яблоки, груши, айва и др.

В материале подчеркивается, что есть определенные наработки по расширению транзитно-транспортного сотрудничества в связи с переориентацией экспортных грузопотоков из Китая в Европу на Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ).

Как сообщил представитель министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Зейнолла Ахметжанов в интервью inbusiness.kz, правительство республики уже приступило к реализации ряда инфраструктурных проектов, направленных на расширение существующих мощностей.

"Уже начаты работы по строительству второй дороги протяженностью 840 км от границы с Китаем до Центрального Казахстана, новой железнодорожной линии в обход Алматы, по созданию контейнерного хаба в порту Актау и паромной переправы. Кстати, у Казахстана пока нет своих паромов, а потому временно мы арендуем их у азербайджанской стороны", – сообщил Ахметжанов.

По его информации, все будущие дороги должны быть построены в течение трех последующих лет, что касается паромов, то первые четыре должны быть готовы к 2026 году. Остальные шесть – к 2030 году.

Кроме того, как говорится в материале МИА «Казинформ», недавно состоялась трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции, Казахстана и ответственных лиц в транспортной сфере.

«На встрече стороны подчеркнули важность увеличения объемов грузоперевозок на участке коридора Азербайджан-Турция-Казахстан для развития торговых связей по маршруту Азия-Европа и диверсификации транспортных маршрутов. Таким образом, транзитное и транспортно-логистическое сотрудничество в рамках этого коридора остается одним из основных драйверов взаимовыгодного двустороннего партнерства», - говорится в материале.

Отмечается, что за первые два месяца 2022 года объем перевозок между Казахстаном и Азербайджаном увеличился на 149% по отношению к аналогичному периоду 2021 года.

«Обе страны сегодня проявляют определенную заинтересованность в тесном взаимодействии между казахстанскими морскими портами Актау и Курык (мощность - 26 млн тонн) и бакинским портом Алят, который располагает мощностью 15 млн тонн сухих грузов и 100 тыс. контейнеров», - говорится в материале.

Как известно, подчеркивает агентство, Азербайджан играет роль моста в транспортировке энергоресурсов из Азии в Европу.

«Сегодня ведутся переговоры между «КазМунайГазом» и государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR по транспортировке значительной части казахстанской нефти по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан. Итоговый результат предполагает вывод на мировой рынок 1,5 млн баррелей казахстанской нефти в год», - говорится в материале.

В свою очередь, как сообщил директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Еркин Тукумов на заседании первого казахстанско-азербайджанского экспертного совета, реализован еще не весь потенциал взаимоотношений между Казахстаном и Азербайджаном.

«Казахстан и Азербайджан объединяют не только экономические интересы, но и богатые культурные и исторические связи, основанные во многом на общих тюркских корнях. Для обеих стран это является важным элементом внешней и внутренней политики, позволяющим подчеркнуть этнокультурное родство и духовную близость», - подытоживается в материале МИА «Казинформ».

Таким образом, как сообщается в материале, в рамках визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан в центре внимания, безусловно, будет развитие стратегического партнерства и расширение всестороннего сотрудничества в свете меняющихся реалий в регионе.