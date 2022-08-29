Освобожденный Лачин: политическая и стратегическая победа Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Возвращение контроля над Лачином стало не только еще одной исторической победой, которую Азербайджан одержал благодаря Президенту Ильхаму Алиеву, но и снова подтвердило успешность его поступательной стратегии. Возвращение контроля над Лачином имеет целый ряд далеко идущих экономических и стратегических последствий, открывающих большие перспективы.

Двадцать шестого августа вооруженные силы Азербайджана водрузили флаг нашей страны в городе Лачин. Сам район был освобожден без боя еще 1 декабря 2020 года, но через райцентр и села Забух и Сус проходил пресловутый "Лачинский коридор" - магистраль, имевшая драматическое значение в годы первой Карабахской войны и оккупации азербайджанских земель. Коридор этот - единственная транспортная артерия, связывавшая карабахских сепаратистов с Арменией. В 90-е годы, захватив эту дорогу, армянским формированиям удалось получить важнейшее со стратегической точки зрения преимущество, что в итоге вылилось в оккупацию 20% территории Азербайджана.

Именно Лачин, своего рода ворота в Карабах, стал одной из главных переломных точек: за следующие 30 лет оккупации именно эта дорога была чуть ли ни единственной отремонтированной на всей оккупированной территории. Вдоль коридора оккупанты выстроили ключевую инфраструктуру - проложили линии электропередач, водопровод, газопровод и даже оптиковолоконные линии для обеспечения сепаратистов интернетом. Все - из Армении, разумеется. И так продолжалось до 2020 года, пока азербайджанская армия не сломала хребет сепаратистам, вынудив Армению подписать капитуляцию.

Трехстороннее заявление, подписанное лидерами Азербайджана, России и Армении, оформило окончательный разгром оккупантов, а вместе с тем всей идеологии армянских националистов. Один из пунктов этого документа - на внесении которого настоял Президент Азербайджана Ильхам Алиев, гласил о том, что в течение следущих трех лет Баку и Ереван построят альтернативную Лачинскому коридору дорогу, а российские миротворцы будут передислоцированы на новый маршрут. Баку принялся за дело: всего за два года Азербайджан построил и сдал в эксплуатацию новую дорогу, доведя ее до границы с Арменией.

У возвращения Лачина под контроль Азербайджана есть множество последствий: контроль над бывшим Лачинским коридором, например, существенно осложнит "деятельность" незаконным армянским вооруженным группировкам, но самое главное - теперь у армян в Карабахе действительно одна из двух дорог. Либо интеграция в азербайджанское общество, либо - по новой дороге - куда-нибудь, куда очень хочется. Коммуникации, проложенные по старой дороге, под контролем Азербайджана. Перенести важнейшие из них - например, газопровод - за пару дней не получится. А значит, первые шаги по интеграции, например коммуникационной, могут не заставить себя долго ждать.

А что Ереван? Армянские власти прибегли к единственной освоенной ими тактике, затягиванию времени. К моменту, когда Азербайджан уже завершал строительство своей части магистрали, в Ереване даже не то что строить не начали - там еще не было готово экономическое обоснование будущей дороги. Почему так произошло? В Армении не осталось ни одного экономиста, строителя, а все профильные ведомства расформировали? Конечно нет. Карты раскрылись чуть позже: армянские чиновники различного ранга начали говорить о том, что если мол в тексте трехстороннего заявления говорится "в течение трех лет", то это означает, что никак раньше, чем через три года, менять маршрут Лачинского коридора совершенно невозможно. Больше того, в Ереване пытались продвинуть тезис о том, что Азербайджан и Армения должны согласовать новый маршрут. Эти армянские инсинуации разбил Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Глава государства заявил о том, что во-первых, новый маршрут Баку давно согласовал с Москвой, а во-вторых, Ереван вообще не имеет отношения к маршрутам, проходящим полностью по территории Азербайджана. Армения даже прибегла в военной провокации и тут же получила операцию "Возмездие", после чего Еревану стало понятно: никаких других вариантов, кроме как выполнять договоренности, у капитулянтов нет. Тянуть время не получилось, провокация провалилась, попытки вооруженных диверсий пресекаются, даже сжечь захваченные 30 лет назад у азербайджанцев дома у армян не вышло - в сети еще за несколько дней до 26 августа появились кадры с дежурящими в Лачине пожарными машинами МЧС Азербайджана.

Все это - огромное, выдающееся достижение, и случилось оно не само по себе. Итоги 44-дневной войны и дальнейшие события - это очевидное и явное доказательство успешности политики Президента Ильхама Алиева как управленца, главнокомандующего, политика и стратега. Он осуществил мечту миллионов азербайджанцев, восстановив территориальную целостность нашей страны - но за этой исторической миссией стоит в первую очередь стратегия, планирование и правильные решения. Именно он сделал наши вооруженные силы по-настоящему вооруженными и сильными, именно он выстроил прочную экономику и наладил партнерские отношения с десятками стран мира, включая ведущие державы. Именно он отстаивает интересы Азербайджана на внешнеполитической арене. Именно он многие годы вел последовательную многогранную работу, приближавшую деоккупацию наших земель.

Президент Ильхам Алиев говорил, что знает, что и когда нужно сделать - и история раз за разом доказывает его правоту.

Эмин Алиев, главный редактор АМИ Trend